МИД исключил угрозу столкновения военных РФ и США в Сирии

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МИД исключил угрозу столкновения военных РФ и США в Сирии

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селивёрстова

Как подчеркнул заместитель министра иностранных дел России, Москва, напротив, призывает к координации действий в борьбе с террористами.

Между российскими и американскими военнослужащими не может возникнуть столкновений в Сирии. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

— Столкновений, прямой конфронтации быть не может, это исключено. Напротив, мы приглашаем всех к тому, чтобы вместе вести скоординированные действия против террористов, — подчеркнул Вершинин.

Он также подчеркнул, что по военной линии у стран хороший и надёжный канал деконфликтинга.

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