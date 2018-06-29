МИД исключил угрозу столкновения военных РФ и США в Сирии

Между российскими и американскими военнослужащими не может возникнуть столкновений в Сирии. Об этом рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.
— Столкновений, прямой конфронтации быть не может, это исключено. Напротив, мы приглашаем всех к тому, чтобы вместе вести скоординированные действия против террористов, — подчеркнул Вершинин.
Он также подчеркнул, что по военной линии у стран хороший и надёжный канал деконфликтинга.
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