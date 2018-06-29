Россия подала иск в ВТО из-за пошлин США на сталь и алюминий

В Минэкономразвития отмечают, что причиной стали многочисленные нарушения Вашингтоном правил организации.

Россия обжаловала дополнительные пошлины США на сталь и алюминий, подав иск во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

— Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия, — приводит слова главы МЭР пресс-служба ведомства.

Отмечается, что причиной иска стали многочисленные нарушения США правил ВТО. По данным МЭР, в рамках первой стадии разрешения спора будут проводиться консультации для урегулирования разногласий. Если способ найден не будет, то Москва обратится во Всемирную торговую организацию с просьбой создать третейскую группу для рассмотрения спора.

В конце марта Вашингтон ввёл пошлины на поставку стали и алюминия. Эти меры коснулись и России.