В Уфе четырёхлетний мальчик спас от пожара хостел для мигрантов

Ребёнок катался на велосипеде в частных дворах и увидел языки пламени и дым из деревянного здания.

Четырёхлетний Алеша Гребешков из Уфы спас трудовых мигрантов при пожаре в хостеле в Демском районе города, вовремя сообщив о возгорании. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Башкирии.

— Мальчик Алёша Гребешков катался на велосипеде в частных дворах и увидел языки пламени и дым из деревянного здания. Ребёнок сразу сообщил папе, который вызвал пожарных. При пожаре никто не пострадал, возгорание потушили быстро, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Пожарные наградили мальчика игрушечной машинкой и поблагодарили его за своевременную помощь.

— Сегодня к Алёше повышенное внимание, все приезжают поздравлять его. Спасатели подарили машинку, он очень доволен и сейчас играет, — сообщил местному телеканалу БСТ отец мальчика Эдуард Гребешков.