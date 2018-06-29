Ракета Falcon 9 с грузом для МКС стартовала во Флориде

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX отправила космический корабль Dragon с 2,7 тонны груза на МКС. Кроме того, на орбиту доставят европейского робота-помощника Саймона. Старт проходил с космодрома на мысе Канаверал.

Напомним, что 8 июня на станцию прибыли российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серина Ауньён и Александр Герст. Кроме того, на станции работают россиянин Олег Артемьев и американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Ранее в июне запущенная ракета Falcon 9 должна была доставить на геостационарную орбиту спутник люксембургской телекоммуникационной компании SES.