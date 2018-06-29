Съёмки пятого "Индианы Джонса" отложены из-за сценария

Премьера пятого фильма франшизы об Индиане Джонсе, намеченная на июль 2020 года, не состоится. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на свои источники в студии Lucasfilm.
По предварительным данным, съёмки картины были отложены из-за трудностей со сценарием. Изначально его написание доверили Дэвиду Клеппу, придумавшему сюжет фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". Однако позже роль сценариста перешла Джонатану Кэздану.
Задержка с подготовкой литературной основы фильма может отложить премьеру на месяцы, если не на год. Но на данный момент собеседники в Lucasfilm, говоря о переносе съёмок продолжения франшизы, используют формулировку "на неопределённый срок".
Напомним, что сам Стивен Спилберг подтвердил планы по созданию пятой части "Индианы Джонса" в начале текущего года. Позже было объявлено, что съёмки нового фильма начнутся в апреле 2019-го.
Кроме того, в одном из недавних интервью Спилберг допустил, что в будущих фильмах главным героем может стать женщина. Однако к этому вопросу режиссёр намерен вернуться только после окончания съёмок пятой части.
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