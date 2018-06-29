Съёмки пятого "Индианы Джонса" отложены из-за сценария

Задержка с подготовкой литературной основы фильма может отложить премьеру на месяцы, если не на год.

Премьера пятого фильма франшизы об Индиане Джонсе, намеченная на июль 2020 года, не состоится. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на свои источники в студии Lucasfilm.

По предварительным данным, съёмки картины были отложены из-за трудностей со сценарием. Изначально его написание доверили Дэвиду Клеппу, придумавшему сюжет фильма "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа". Однако позже роль сценариста перешла Джонатану Кэздану.

Задержка с подготовкой литературной основы фильма может отложить премьеру на месяцы, если не на год. Но на данный момент собеседники в Lucasfilm, говоря о переносе съёмок продолжения франшизы, используют формулировку "на неопределённый срок".

Напомним, что сам Стивен Спилберг подтвердил планы по созданию пятой части "Индианы Джонса" в начале текущего года. Позже было объявлено, что съёмки нового фильма начнутся в апреле 2019-го.

Кроме того, в одном из недавних интервью Спилберг допустил, что в будущих фильмах главным героем может стать женщина. Однако к этому вопросу режиссёр намерен вернуться только после окончания съёмок пятой части.