В Уфе осудили банду чёрных риелторов за похищение и убийство человека

Потерпевший пытался сбежать от злоумышленников, но те догнали его и расправились с ним, а тело бросили в обрыв.

Верховный суд Башкирии на основании решения присяжных вынес приговор шестерым жителям Уфы, которых обвиняли в похищении человека, убийстве с целью скрыть другое преступление, мошенничестве, похищении паспорта, краже, организации незаконного лишения человека свободы и подделке документов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры республики.

По данным следствия, в ноябре 2014 года один из злоумышленников украл у своего брата паспорт и документы на жильё. Позднее в этот паспорт преступники вклеили фото одного из подельников и с помощью подделки продали долю в квартире, которая принадлежала потерпевшему, за 430 тысяч рублей.

Через год банда снова решилась на преступление: в октябре 2015 года они похитили мужчину, хозяина двухкомнатной квартиры в Инорсе, отобрали документы и заперли в доме в Белорецком районе города. Мужчина смог оттуда сбежать, но его поймали, вывезли на трассу Уфа — Белорецк и убили, после чего бросили тело в обрыв.

Один из бандитов, который был похож на убитого, попробовал продать его квартиру за два миллиона рублей, но сотрудник Росреестра приостановил сделку, когда злоумышленник не смог подделать подпись хозяина паспорта.

Кроме того, с помощью махинаций злоумышленники похитили из банкомата 55 тысяч рублей, а также взяли кредит по утерянному паспорту на 25 тысяч.

Основных участников банды суд приговорил к сроку от трёх с половиной до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. Сообщники были осуждены условно на три года, а также на три года и три месяца с ограничением свободы на восемь месяцев.