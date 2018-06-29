Медведев поручил отменить валютный контроль при экспорте некоторых товаров

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Медведев поручил отменить валютный контроль при экспорте некоторых товаров

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Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости/Екатерина Штукина

Соответствующие указания даны после заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал упростить или отменить валютный контроль при экспорте некоторых товаров. Об этом говорится в поручении премьер-министра в рамках "проектных мастерских", опубликованном на сайте кабмина.

В поручении главы правительства также указывается необходимость упрощения таможенного регулирования, введения стимулирующего налогового режима и администрирования.

Медведев обязал Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз совместно с Российским экспортным контролем (РЭЦ) проработать эти вопросы и представить предложения до 17 августа этого года.

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