Ростуризм предупредил об извержении вулкана на Бали

Федеральное агентство по туризму порекомендовало россиянам, находящимся на Бали или планирующим поездку, учитывать информацию о выбросе пепла вулканом Агунг. В пресс-службе Ростуризма обратили внимание на временное закрытие аэропорта Нгурах-Рай и призвали путешественников следить за сообщениями местных властей.

Обращений от российских туристов в связи с произошедшим пока не поступало.

Ранее стало известно, что власти Индонезии приняли решение закрыть 29 июня аэропорт на острове Бали из-за извержения вулкана Агунг.