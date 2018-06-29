Ростуризм предупредил об извержении вулкана на Бали

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Ростуризм предупредил об извержении вулкана на Бали

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Федеральное агентство по туризму порекомендовало россиянам, находящимся на Бали или планирующим поездку, учитывать информацию о выбросе пепла вулканом Агунг. В пресс-службе Ростуризма обратили внимание на временное закрытие аэропорта Нгурах-Рай и призвали путешественников следить за сообщениями местных властей.

Обращений от российских туристов в связи с произошедшим пока не поступало.

Ранее стало известно, что власти Индонезии приняли решение закрыть 29 июня аэропорт на острове Бали из-за извержения вулкана Агунг.

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