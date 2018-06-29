Под аплодисменты. В Москве простились с поэтом Андреем Дементьевым

В Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве простились с поэтом Андреем Дементьевым. Его проводили в последний путь под аплодисменты.

Проститься с поэтом-песенником пришли десятки людей. Гроб с телом Дементьева вынесли под аплодисменты почитателей его творчества и близких людей.

Дементьева похоронят на Кунцевском кладбище рядом с его сыном, который трагически погиб 22 года назад.

Поэт-песенник Андрей Дементьев скончался утром 26 июня в Первой градской больнице.