Учёные выяснили, как снизить риск преждевременной смерти

Для уменьшения риска преждевременной смерти следует в течение жизни обращаться к одному лечащему врачу. Результаты исследования специалистов из Университета Эксетера и Манчестерского университета опубликованы в журнале BMJ Open.

Учёные проанализировали данные 22 масштабных исследований из девяти стран и выявили закономерность между длительностью жизни и человеческим фактором.

Так, оказалось, что у пациентов, которые на протяжении всей жизни наблюдались у врачей общей практики и узкоспециализированных медиков, снижались риски преждевременной смерти.

По мнению авторов исследования, это доказывает, что, несмотря на существенные технические достижения в медицине, человеческий фактор имеет важное значение при лечении.

Ранее учёные нашли вещество, замедляющее старение, — это натрий-калиевая аденозинтрифосфатаза. Она активно принимает участие в цикле генерации активных форм кислорода, тем самым продлевая молодость организма.