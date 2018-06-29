Охранник астраханской колонии умер на смотровой вышке из-за сильной жары

В Астраханской области проверяют обстоятельства смерти охранника одной из колоний. По информации "Интерфакса", сотруднику исправительного учреждения стало плохо во время дежурства на смотровой вышке.

Сообщается, что охранник был ветераном управления. Он потерял сознание и скончался из-за проблем с сердцем, которые обострились на фоне жары.

Добавим, в регионе установилась сильная жара. Столбики термометров часто достигают 40 градусов по Цельсию.