Уйдём в заплыв. Треть месячной нормы дождей выпадет в субботу в Москве

Жителей столицы также ждут шквалы ветра до 20 метров в секунду и 28 градусов тепла.

В субботу в Москве выпадет примерно треть месячной нормы дождей — около 24 миллиметров осадков. По данным Гидрометцентра, в столице пройдут грозовые ливни, которые начнутся в первой половине дня.

Порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду. При этом в целом температура воздуха составит 26–28 градусов тепла.

Завтра в Московском регионе будет действовать жёлтый уровень опасности из-за прогнозируемого сильного ветра и гроз.