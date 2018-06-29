Суд запретил экс-солистке "ВИА Гры" видеться с маленькой дочкой без надзирателей

Анна Седокова судится с бывшим супругом Максимом Чернявским из-за опеки над ребёнком.

Между Анной Седоковой и её бывшим мужем Максимом Чернявским несколько месяцев продолжаются разбирательства. Сейчас 35-летняя певица борется за право воспитывать свою шестилетнюю дочь Монику в суде в Калифорнии, сообщает Super.ru. Её бывший муж настаивает на единоличной опеке над девочкой и требует от Анны выплачивать ему алименты. В настоящее время, как отмечается, певица видится с малышкой только в присутствии надзирателя.

Согласно официальным бумагам суда в Лос-Анджелесе, заседание проходило в октябре прошлого года. Вердикт вынесли в пользу отца. В документах отмечается, что Седокова может контактировать с дочерью только в присутствии профессионального социального работника. У Моники уже не первый месяц не получается покинуть Лос-Анджелес, так как в суде полагают, что её может похитить мама.

Подчёркивается, что Седокова не раз пыталась договориться с бывшим супругом, для чего летала в Лос-Анджелес. Однако всё было напрасно. Адвокаты Седоковой также не раз пытались донести, что воспитывать ребёнка должны оба родителя. Отмечается, что разбирательство, с кем именно будет жить девочка, может продлиться до восьми месяцев.