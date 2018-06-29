СМИ: Трамп планирует вывести США из ВТО

Американский президент Дональд Трамп планирует вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО). О соответствующих намерениях лидер не раз заявлял сотрудникам администрации Белого дома, сообщает интернет-портал Axios.

— Он угрожал выйти из ВТО сто раз. Это поставит нас как страну в очень плохое положение, — приводит портал слова источника, близкого к окружению президента.

По данным портала, Трамп считает, что торговые партнёры США используют правила ВТО ради своей выгоды, а сама организация была создана лишь для того, чтобы погубить Штаты.