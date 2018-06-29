США пообещали Германии не вводить санкции в отношении "Северного потока — 2"

США дали предварительные гарантии Министерству экономики ФРГ в том, что американские санкции пока не затронут газопроводы с российским участием, сообщила представитель немецкого экономического ведомства во время брифинга.

— Это то, что нам заявили США, — что они пока отказываются от санкций в отношении газопроводов... Это всё, что у нас есть, — приводит слова представителя министерства РИА "Новости".

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в сенате заявил, что американские власти активно убеждают страны Евросоюза отказаться от "Северного потока — 2", поскольку его реализация противоречит совместной политике "противодействия России".

В Государственной думе РФ посчитали, что США противятся воплощению в жизнь проекта, потому что хотят продавать в страны ЕС свой СПГ.