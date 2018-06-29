Военнослужащие из КБР, погибшие в Сирии, награждены орденами Мужества

Двое военнослужащих из Кабардино-Балкарии — Залим Богатырев и Батыр Чабдаров, погибшие в Сирии при крушении самолёта Ан-26, — награждены орденами Мужества посмертно. Как сообщили в пресс-службе администрации Чегемского района республики, награды были вручены родным военных.

— Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленную при исполнении воинского долга, орденами Мужества (посмертно) награждены младший сержант контрактной службы Батыр Чабдаров и старший сержант контрактной службы Залим Богатырев, — говорится в сообщении.

Глава районной администрации Артур Текушев высказал родным и близким погибших искренние соболезнования и поблагодарил их за воспитание достойных и верных сынов Отечества, которые до конца выполняли свой воинский долг.

Напомним, в марте текущего года российский самолёт рухнул при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в САР. Ан-26 столкнулся с землёй, не долетев около пятисот метров до взлётно-посадочной полосы. Все шесть членов экипажа и 33 пассажира погибли. Причиной авиакатастрофы, по предварительной версии, могла стать техническая неисправность.