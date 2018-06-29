"Московиты своего не имеют". Тягнибок нашёл "украинские" земли под Брянском

Лидер националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок нашёл "украинские" земли на Дальнем Востоке и в Брянской области. Более того, он утверждает, что ещё в 1921 году территория Незалежной была в 1,6 раза больше, чем она есть сейчас.

— Там и о Зелёном Клине (российские территории Дальнего Востока. — Прим. ред.) можно говорить, и о Стародубщине (Брянская область), Холмщине (Польша), Надсанье (Украина, Польша), Лемковщине (земли в Польше, Словакии и Украине), — заявляет Тягнибок.

Более того, он решил обвинить Россию в "краже" украинского культурного наследия, якобы у "московитов ничего своего нет".

Ранее он же обвинял Варшаву в желании захватить часть украинских земель.