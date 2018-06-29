Медведев предложил компенсировать туристам часть стоимости путёвок в Россию

Помимо этого, глава правительства обязал проработать сертификацию и адаптацию туристических услуг.

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил частично компенсировать затраты иностранных туристов на путёвки в Россию. Поручение главы правительства федеральным органам исполнительной власти и Российскому экспортному центру опубликовано на сайте кабмина.

Как указывается в документе, таким образом правительство намерено стимулировать въездной турпоток из "целевых стран".

Глава Ростуризма Олег Сафонов в комментарии ТАСС пояснил, что компенсация части затрат на турпоездку в Россию позволит сохранить поток иностранных туристов в страну после завершения чемпионата мира по футболу.

​— Это важно, потому что будет активно развиваться постчемпионатское наследие: большое количество иностранных граждан узнали в связи с ЧМ-2018 о том, что наша страна очень гостеприимна и что у нас различные интересные туристские предложения, — сказал он.

Напомним, что чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. Матчи чемпионата мира принимают 11 городов России.