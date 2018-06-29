Липецкий губернатор объяснил вылет Германии с ЧМ местью предков за две войны

Глава администрации Липецкой области Олег Королёв объяснил вылет сборной Германии с Чемпионата мира по футболу — 2018 после группового этапа. Комментарий он опубликовал в своём "твиттере".

— Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 лишь потому, что на этой земле они развязали две мировые войны. И души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им... История и время вмешались, — заявил Королёв.

Отметим, 66-летний чиновник занимает свой пост с 1998 года.

Напомним, чемпионат мира по футболу — 2018 стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. Матчи принимают 11 городов РФ.