Липецкий губернатор объяснил вылет Германии с ЧМ местью предков за две войны

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Липецкий губернатор объяснил вылет Германии с ЧМ местью предков за две войны

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Сборная Германии. Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид 

Глава администрации Липецкой области Олег Королёв объяснил вылет сборной Германии с Чемпионата мира по футболу — 2018 после группового этапа. Комментарий он опубликовал в своём "твиттере".

<p>Аккаунт главы Липецкой области Олега Королёва в &#34;Твиттере&#34;. Скриншот: © L!FE</p>

— Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 лишь потому, что на этой земле они развязали две мировые войны. И души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им... История и время вмешались, — заявил Королёв.

Отметим, 66-летний чиновник занимает свой пост с 1998 года.

Напомним, чемпионат мира по футболу — 2018 стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. Матчи принимают 11 городов РФ.

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