В Серове наказали учительницу за грамоты с украинским флагом для выпускников

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В Серове наказали учительницу за грамоты с украинским флагом для выпускников

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Учительница из школы № 22 в Серове Свердловской области получила выговор за то, что вручила выпускникам грамоты с украинским флагом. Как пояснил начальник управления образования Серовского городского округа Александр Колганов, классный руководитель скачала из Интернета бланк и не заметила украинскую символику.

— Когда начала детям вручать, заметила, что символика не Российской Федерации. По невнимательности, получается, классный руководитель это сделала, — приводит слова Колганова РИА "Новости".

<p>Фото: © Znak.com</p>

Он пояснил, что сейчас грамоты уже заменили. Теперь на них красуется российский герб.

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