В Серове наказали учительницу за грамоты с украинским флагом для выпускников

Учительница из школы № 22 в Серове Свердловской области получила выговор за то, что вручила выпускникам грамоты с украинским флагом. Как пояснил начальник управления образования Серовского городского округа Александр Колганов, классный руководитель скачала из Интернета бланк и не заметила украинскую символику.

— Когда начала детям вручать, заметила, что символика не Российской Федерации. По невнимательности, получается, классный руководитель это сделала, — приводит слова Колганова РИА "Новости".

Он пояснил, что сейчас грамоты уже заменили. Теперь на них красуется российский герб.