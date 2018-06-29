Русская модель, выжившая после схватки с маньяком в Дубае, вернулась на родину

Трагические события развернулись в номере одного из фешенебельных отелей на побережье Персидского залива. Россиянке пришлось прыгать с высоты шестого этажа, чтобы спастись от разъярённого мужчины, однако при падении она сломала позвоночник и попала в больницу, а оттуда — в тюрьму.

Российская модель Екатерина Стецюк, которая выпрыгнула из окна шестого этажа в Дубае, спасаясь от поклонника с ножом, вернулась в родной Иркутск. Об этом сообщает телеканал 360 со ссылкой на мать пострадавшей модели.

— Всё, слава богу, хорошо, — комментирует она состояние дочери. — Ей полное обследование провели. Доктор говорит, очень качественно операцию сделали. Главное, что смещения у неё нет, трещина на ноге есть — она хромает, но и трещина уже заживает. Внутренности в норме, всё целое.

Женщина добавила, что вчера у Кати был день рождения. Девушка отмечает праздник в компании друзей на Байкале. О том, с какими мыслями россиянка встречает свой 23-летний рубеж, можно судить по её посту в "Инстаграме".

— Этот год преподнёс много сюрпризов, теперь я на целый год старше, а чем дальше, тем страшнее жить, — признаётся девушка. — Никогда ранее я не была так счастлива, что сегодня мой день рождения.

Свой пост Екатерина традиционно сопроводила хештегами. Рядом с самым частым в её аккаунте — #мамаявдубае — появился ещё один — #гребанныйдубай.

Публикация от Katrin (@black_jack_lady) 22 Июн 2018 в 1:24 PDT

Напомним, инцидент произошёл в марте текущего года. В попытках спастись от слишком настойчивого ухажёра, который попытался её убить, Екатерина выпрыгнула прямо из окна шестого этажа отеля в Дубае. Модель чудом выжила, но получила серьёзные травмы. Девушка заявила на обидчика в полицию, но пострадавшую россиянку саму поместили под стражу из-за встречных обвинений угрожавшего ей мужчины. На родине это стало основанием для того, чтобы заподозрить россиянку в эскорте, но родные и близкие Екатерины категорически это отрицали.