Актрису Сьюзан Сарандон арестовали на акции протеста против политики Трампа

71-летняя американская актриса Сьюзан Сарандон была арестована на акции протеста против антииммиграционной политики президента Дональда Трампа в Вашингтоне, пишет The Guardian.
— Арестована. Оставайтесь сильными. Продолжайте бороться, — написала звезда в "Твиттере". Пост Сарандон сопроводила хештегом "неподчинение женщин".
Женщины, принявшие участие в марше, выступили против разъединения семей мигрантов.
Оскароносная актриса известна зрителям ролями в таких картинах, как "Голод", "Иствикские ведьмы", "Дархэмский бык" , "Мачеха", "Мертвец идёт", "Облачный атлас" и др.
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