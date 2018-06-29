Адвокат Кучерена: Слова Брэйн о давлении со стороны полиции не подтвердились

Ранее девушка заявляла, что таксист пытался её изнасиловать, а после правоохранители настаивали на том, чтобы она забрала заявление.

Глава Общественного совета при МВД России, известный адвокат Анатолий Кучерена заявил, что слова московской журналистки Анны Брэйн о давлении на неё со стороны полиции не подтверждаются.

— Она должна указать, кто именно на неё кричал и кто на неё оказывал давление. Таких сведений на сегодняшний день, а я буквально каждый день разбираюсь с этой ситуацией, таких конкретных фактов нет, — отметил он в эфире "Говорит Москва".

Кучерена подчеркнул, что материалы дела сейчас находятся в Следственном комитете. По словам адвоката, были проведены служебные проверки. Слова журналистки о том, что правоохранители якобы просили забрать заявление, на данный момент не подтвердились.

Ранее Брэйн заявляла, что таксист заблокировал дверь и поехал в другую сторону после того, как она села. Затем, по её словам, водитель заглушил мотор и потянул руки к своей жертве. Девушка писала заявление в полицию, но там, как она говорит, следователи устроили ей "мощнейший прессинг" с той целью, чтобы она забрала заявление.