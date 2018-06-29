В Москве отменили мексиканский карнавал в честь Дня мёртвых

Запланированный на 29 июня карнавал в честь традиционного мексиканского праздника — Дня мёртвых — отменён. Об этом сообщается в "твиттере" портала для болельщиков чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

— Друзья! День Мексики в Парке футбола на Красной площади сегодня не состоится. Праздник перенесён на другой день, — говорится в сообщении.

Друзья! День Мексики в Парке футбола на Красной площади сегодня не состоится.

Праздник перенесен на другой день, о точной дате мы сообщим дополнительно.#ЧМ2018 #welcome2018 pic.twitter.com/pndq1xEiUk — Welcome2018·com (@welcome_2018) 29 июня 2018 г.

При этом новая дата проведения мероприятия не сообщается.

Стоит отметить, что парад должен был начаться в 16:00 по московскому времени в доме Мексики в Гостином дворе и завершиться у парка ФИФА на Красной площади.

В Мексике празднование Дня мёртвых традиционно проводится в начале ноября, однако в Москве праздник решили провести в дни чемпионата мира по футболу, чтобы познакомить болельщиков с мексиканской культурой.