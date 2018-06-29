Липецкий губернатор оправдался за скандальное высказывание о вылете немцев с ЧМ

Губернатор Липецкой области Олег Королёв, который объяснил вылет сборной Германии с чемпионата мира по футболу — 2018 после группового этапа "местью жертв двух мировых войн", прокомментировал свою запись. Комментарий взял Life Shot.
— Что там обсуждать? Твиты — это эмоции, — заявил глава регионального правительства.
Напомним, ранее Королёв заявил в своём "твиттере", что "Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 лишь потому, что на этой земле они развязали две войны".
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