Липецкий губернатор оправдался за скандальное высказывание о вылете немцев с ЧМ

Губернатор Липецкой области Олег Королёв, который объяснил вылет сборной Германии с чемпионата мира по футболу — 2018 после группового этапа "местью жертв двух мировых войн", прокомментировал свою запись. Комментарий взял телеграм-канал Life Shot.

— Что там обсуждать? Твиты — это эмоции, — заявил глава регионального правительства.

Напомним, ранее Королёв заявил в своём "твиттере", что "Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 лишь потому, что на этой земле они развязали две войны".