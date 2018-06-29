Евросоюз на саммите в Брюсселе принял итоговое заявление по Brexit

Страны — участницы Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли итоговое заявление о выходе Великобритании из состава ЕС. Об этом глава Европейского совета Дональд Туск сообщил в своём "твиттере".

Отмечается, что ЕС поощряет подготовку юридического соглашения о Брексите. Лидеры стран-участниц позитивно относятся к переговорам Соединённого Королевства по территориальным вопросам, в том числе относительно Гибралтара. Однако их беспокоит тот факт, что пока нет прогресса с решением вопроса по поводу Ирландии и Северной Ирландии.

Напомним, что референдум по членству Великобритании в ЕС прошёл 23 июня 2016 года. За выход страны из Евросоюза проголосовало 51,9% британцев.