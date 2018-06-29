Миллер: Морской участок "Северного потока — 2" начнут класть строго по графику

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Миллер: Морской участок "Северного потока — 2" начнут класть строго по графику

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Фото: © Nord Stream 2 / Аксель Шмидт

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что укладка морского участка газопровода "Северный поток — 2" будет начата строго по графику — летом 2018 года.

— Укладка морского участка "Северного потока — 2" начнётся строго по графику — летом этого года... Да, есть вопрос по выдаче Данией разрешения. Но есть и план решения этого вопроса, — приводит слова Миллера РИА "Новости".

Глава российской энергокомпании напомнил, что разрешения по строительству и использованию газопровода выдали Германия, Швеция и Финляндия.

Напомним, ранее стало известно, что в том случае, если Правительство Дании не одобрит строительство проекта в своих территориальных водах, то маршрут будет изменён.

Тем временем сегодня США дали предварительные гарантии Министерству экономики Германии в том, что американские санкции пока не затронут газопроводы с российским участием.

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