На гавайском пляже нашли сотню мёртвых детёнышей акул-молотов

Хищных рыб, возможно, выбросил находящийся рядом ресторан La Mariana Sailing Club.

В США на Гавайских островах нашли сотню погибших детёнышей акулы-молота. Об этом говорится на новостном портале Khon 2.

Тела хищных рыб обнаружил рабочий Самуэль Этрата на одном из пляжей Гонолулу, столицы штата.

— Акулы лежали вдоль всего пляжа: от начала до конца. Я был шокирован увиденным, — заявил Этрата.

Мужчина сразу вызвал представителей Департамента природы и водных ресурсов штата, сотрудники ведомства начали расследование. Мёртвых акулят, возможно, выбросил находящийся рядом ресторан La Mariana Sailing Club, поскольку рыбы запутались в сетях одной из рыбацких лодок.

— Им нужно двигаться, чтобы дышать, попадание в сеть даже на пару минут приводит к тому, что они погибают от удушья, — сказал Эндрю Росситер, директор местного океанариума. По его словам, он никогда не видел такого количества мёртвых акул в одном месте, в связи с чем он предложил ужесточить законы: "Вероятно, в то время, пока акулы ещё малы, в тех местах, где они обитают, нужно запретить ловлю жаберными сетями на пару недель".

Сенатор от штата Майк Гэббэрд добавил, что пытается провести подобный закон уже в течение двух лет.

— Я до глубины души потрясён произошедшим. Теперь я обязан сделать всё возможное, чтобы закон вступил в силу в 2019 году, — отметил он. Согласно тексту законопроекта, если человека уличат в ловле акул сетями, он будет оштрафован на 500 долларов за одну рыбу.

Летом акулы-молоты выращивают потомство, поэтому в районе Гавайских островов так много акулят.