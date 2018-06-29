Сын бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина насмерть разбился в ДТП в Татарстане

В Татарстане в аварии разбился насмерть сын бывшего мэра Ижевска Юрия Тюрина, Александр. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
— Администрация города Ижевска, городская дума Ижевска выражают глубокие соболезнования Юрию Тюрину в связи с трагической гибелью сына Александра, — отмечается в сообщении.
Как сообщили в ГИБДД по Татарстану, смертельное ДТП произошло накануне, 29 июня, на 879-м километре дороги Москва — Уфа. Водитель "ниссана", как сообщается, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобиле Iveco. В результате произошедшего водитель и пассажирка "ниссана" скончались на месте, а водитель и две пассажирки автомобиля Iveco попали в больницу.
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