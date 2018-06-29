Коммунальщики на поливальных машинах охлаждают воздух и асфальт в Москве

В жаркую погоду в Москве начали охлаждать воздух и проливать проезжую часть. Об этом сообщили специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ).

— Как только столбики термометров в дневное время суток поднимаются до 25 градусов и выше, силами ГБУ "Автомобильные дороги" производится так называемая аэрация, или, другими словами, орошение, — говорится в сообщении.

Такие работы проводятся с 12:00 до 17:00. В отличие от обычного пролива струи воды поливомоечной техники направляются вверх, охлаждая воздух, который нагревается от асфальта.

Пролив дорог проводится ежедневно в цикличном режиме — каждые два часа. Кроме того, в ночное время с 23:00 до 07:00 коммунальщики моют дороги.