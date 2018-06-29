Трагедия под Ростовом. Двое детей и беременная школьница погибли из-за поджога

Поджигателем оказался мужчина, проживающий с ними в одном доме. Возбуждено дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Следователи назвали предварительную причину пожара в станице Егорлыкская, где заживо сгорели двое детей (шести и восьми лет) и 17-летняя беременная девушка. По имеющимся данным, причиной трагедии стал поджог. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство, поджигатель уже задержан.

— Следственными органами СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя станицы Егорлыкской, — передаёт пресс-служба регионального СУ СКР.

От огня пострадала и сожительница подозреваемого, ей чудом удалось выбраться из горящего дома. Поджигатель также госпитализирован с ожогами различной степени тяжести. В какой степени родства находился преступник с погибшими детьми, пока не известно.

Следователи установили, что перед трагедией в доме произошёл конфликт. Мужчина разлил в доме горючую жидкость и поджёг её. В результате вспыхнул пожар.

Другие подробности этого трагического инцидента выясняются.

Как ранее сообщал Лайф, сообщение о возгорании в кирпичном частном доме поступило в экстренные службы около двух часов ночи. Во время тушения внутри были обнаружены тела трёх человек.