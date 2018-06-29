Молдавия депортирует российского блогера из проекта WarGonzo

Молдавия по неизвестной причине решила депортировать из страны российского блогера Алексея Ларкина, который последние полгода сотрудничает с WarGonzo. Об этом сообщает телеграм-канал проекта.

Отмечается, что Ларкин приехал в Кишинёв с частным визитом к своим родным. Однако молдавские спецслужбы задержали его в аэропорту. Они объяснили блогеру, что это связано с проверкой заявления об утере паспорта, сам Ларкин объясняет, что никакого заявления не подавал.

Затем правоохранители стали уточнять у блогера, зачем он посещал Иран. Представители спецслужб попросили Ларкина подтвердить цель своего визита, после чего пообещали отпустить. Однако в итоге вынесли решение о депортации. Причина неизвестна.