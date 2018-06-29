"Было всё, как вы просили". "Ленинград" записал песню к финалу ЧМ-2018

Напомним, финальный матч мундиаля состоится 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве.

Группа "Ленинград" записала песню для промо трансляции финального матча чемпионата мира по футболу на телеканале "Россия 1". Об этом фронтмен музыкального коллектива Сергей Шнуров рассказал на своей странице в "Инстаграме".

— За последние несколько месяцев я сочинил и записал джинглы для "Дэдпула-2", "Невзоровских сред", "Зенита" и ещё парочки проектов, а теперь вот и к финальному матчу чемпионата мира для канала "Россия". Спасибо всем за доверие, — говорится в сообщении.

В клипе песни отражены наиболее яркие эмоции болельщиков и футболистов и нарезки из трансляций матчей: танцы фанатов на улицах Москвы, поцелуй любвеобильного российского болельщика и "убитый" Марадона на матче Аргентина — Нигерия.

— От победы — радость, грусть, счастье, поражений боли — есть в истории. И пусть! Вся Россия на футболе помешалась. Это честь — сделать праздник всем и в каждом! Это было, это есть — страсть и впечатлений жажда! — говорится в композиции.

Напомним, ранее Сергей Шнуров в дуэте с юмористом Семёном Слепаковым исполнил песню об игре сборной России на ЧМ-2018 после её победы в матче с Египтом, который обеспечил выход в плей-офф.