Археологи нашли в Крыму неразграбленный некрополь поздних скифов

Захоронение расположено на левом берегу реки Бельбек Новостроечная, что представляет серьёзный интерес для учёных.

Археологи во время раскопок на территории будущей автомобильной трассы "Таврида" в районе Севастополя нашли нетронутый позднескифский могильник II–IV веков нашей эры, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Институт археологии РАН.

По данным издания, некрополь, который получил название "Фронтовое 3" по наименованию ближайшего населённого пункта, расположен на левом берегу реки Бельбек Новостроечная, что представляет серьёзный интерес для учёных.

В II–IV веках нашей эры население Западного Крыма было неоднородным: в Херсонесе проживали потомки греческих колонистов, в горах — потомки тавров, в северо-западных степях — потомки скифов. Поэтому исследователи пока затрудняются сказать, что за люди захоронены в некрополе.

Отмечается, что способы захоронения и обнаруженные в могильнике предметы указывают на разные культурные влияния: сарматское, скифское, греческое и готское. Более ранние захоронения — это подбойные погребения, которые состоят из вертикального входного "колодца" и погребальной камеры в одной из его стен. Умерших клали на спину, у головы ставили посуду и пищу, а затем вход замуровывали камнями.

В женских захоронениях есть украшения, но нет оружия, тогда как в мужских нет серёжек и колец, но может быть оружие и конская узда. Одной из ярких находок стал перстень с вырезанной печаткой из сердолика, а также золотая пронизь с каплевидной подвеской и сердоликовой вставкой.

Некрополь постепенно расширяли на юг и восток, считают учёные. Большинство поздних захоронений также подбойные, но появляются и грунтовые могилы с заплечиками — служащими опорой для каменных плит уступами.

Уже в IV веке стали появляться грунтовые склепы в виде узкого коридора, ведущего в подземную камеру. Тут хоронили сразу несколько человек. В поздних мужских могилах найдены кинжалы, мечи, даже боевой топор. Также найдены греческая посуда, стеклянные кувшины, множество пряжек и металлических застёжек для одежды (фибул). По словам археологов, коллекция фибул из "Фронтового" будет одной из наиболее выразительных.

После завершения раскопок участок передадут строителям, а найденные предметы отправят в Севастополь, в Херсонесский музей-заповедник.

В мае при раскопках захоронений V века до нашей эры на Таманском полуострове впервые обнаружили бронзовый шлем, какой носили воины во времена классической Греции.