Глава поселения в Башкирии намеренно стёр имя ветерана с мемориальной доски

Мужчина заявил, что этот ветеран не участвовал в войне, а был отправлен в распоряжение начальника лагеря Чебаркуль.

В Башкирии Белорецкий межрайонный суд обязал районную администрацию и главу поселения восстановить имя ветерана ВОВ на мемориальной доске. О произошедшем изначально сообщил сын покойного ветерана, которого возмутило, что имя его отца пропало с мемориала.

— В декабре 2015 года сведения об отце истца были исключены из поимённого списка, так как новый глава сельского поселения замазал и вписал вместо прежнего имя другого ветерана, — отмечается в сообщении.

Глава сельского поселения заявил в суде, что отец обратившегося мужчины якобы не участвовал в войне. Его отправили в распоряжение начальника лагеря Чебаркуль. Якобы это стало причиной, по которой его фамилию стерли с мемориальной доски. Вместо него же включили имя другого человека.

— Суд пришёл к выводу о том, что действия главы администрации сельского поселения являются самовольными и ничем не обоснованными, так как решение о включении ветерана ВОВ в поимённый список на мемориальной доске входит в компетенцию военных комиссариатов, — отмечается в сообщении.