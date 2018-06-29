Ростовский поджигатель приходился своим жертвам отчимом

Минувшей ночью мужчина устроил пожар в доме, где проживал с сожительницей и её детьми. Трое девочек сгорели заживо.

Стали известны некоторые подробности о жертвах страшного пожара в станице Егорлыкская Ростовской области. Все трое погибших — 6, 8 и 17-летние девочки — приходились поджигателю падчерицами. Кроме того, у них есть четверо родных братьев по матери, но на лето мальчишки уехали в лагерь, и это спасло их от гибели.

Мужчина, с которым несколько лет назад сошлась мать этих детей, оказался неблагополучным и злоупотреблял спиртным. Как сообщают местные СМИ, в тот вечер он снова напился и начал буянить. Опасаясь за младших детей и старшую дочь, которая находилась в положении, женщина вызвала полицию.

После профилактической беседы полицейские уехали обратно, а мужчина разлил в коридоре бензин и поджёг его.

Как ранее сообщал Лайф, от огня пострадала и сожительница подозреваемого, ей чудом удалось выбраться из горящего дома. Поджигатель также госпитализирован с ожогами различной степени тяжести. Возбуждено дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.