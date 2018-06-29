Экс-глава Клина задержан по подозрению в превышении должностных полномочий

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Экс-глава Клина задержан по подозрению в превышении должностных полномочий

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Александр Постригань. Кадр из видео YouTube

Бывший глава Клина Александр Постригань задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, передаёт СК РФ в мессенджере "Там-там". Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ.

По данным следствия, в 2013 году Постригань подписал акт приёмки жилого дома, который был возведён с многочисленными нарушениями.

На данный момент у бывшего высокопоставленного чиновника дома идёт обыск. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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