Экс-глава Клина задержан по подозрению в превышении должностных полномочий

Бывший глава Клина Александр Постригань задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, передаёт СК РФ в мессенджере "Там-там". Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ.

По данным следствия, в 2013 году Постригань подписал акт приёмки жилого дома, который был возведён с многочисленными нарушениями.

На данный момент у бывшего высокопоставленного чиновника дома идёт обыск. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.