О киллерах, геях и ожирении. Названы десять лучших сериалов полугодия

Издание Mashable назвало топ-10 лучших сериалов за первое полугодие 2018 года.
На первом месте оказался сериал FX "Поза" о жизни артистов-транссексуалов в 1980-х годах в Нью-Йорке.
На втором месте рейтинга оказалась чёрная комедия "Барри" от HBO о жизни бывшего киллера, который решил стать актёром.
Третью строчку топа занимает драматический сериал Би-би-си "Убивая Еву", сюжет которого основан на противостоянии наёмного убийцы и сотрудницы спецслужб.
В десятку также вошли сериалы "Соучастник" (о таксисте, ставшем заложником убийцы), "Диетлэнд" (сатира о девушке с низкой самооценкой), "Чи" (о жизни в бедных южных районах Чикаго со сложной криминогенной обстановкой), "На районе" (о взрослении четырёх весёлых и умных подростков), "Террор" (о застрявшей во льдах экспедиции к северному побережью Канады), "Американская история преступлений" и "Натурал глазами гея".
Напомним, ранее стал известен лучший фильм по версии MTV Movie Awards.
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