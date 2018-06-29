О киллерах, геях и ожирении. Названы десять лучших сериалов полугодия

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О киллерах, геях и ожирении. Названы десять лучших сериалов полугодия

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Издание Mashable назвало топ-10 лучших сериалов за первое полугодие 2018 года.

На первом месте оказался сериал FX "Поза" о жизни артистов-транссексуалов в 1980-х годах в Нью-Йорке.

<p>Кадр сериала &#34;<a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1118137/" target="_blank"><ins>Поза</ins></a>&#34;. / © Кинопоиск</p>

На втором месте рейтинга оказалась чёрная комедия "Барри" от HBO о жизни бывшего киллера, который решил стать актёром.

<p>Постер сериала &#34;<a href="https://www.kinopoisk.ru/film/972587/" target="_blank"><ins>Барри</ins></a>&#34;. / © Кинопоиск</p>

Третью строчку топа занимает драматический сериал Би-би-си "Убивая Еву", сюжет которого основан на противостоянии наёмного убийцы и сотрудницы спецслужб.

<p>Кадр сериала <a href="https://www.kinopoisk.ru/film/1046229/" target="_blank"><ins>&#34;Убивая Еву</ins></a>&#34;. / © Кинопоиск</p>

В десятку также вошли сериалы "Соучастник" (о таксисте, ставшем заложником убийцы), "Диетлэнд" (сатира о девушке с низкой самооценкой), "Чи" (о жизни в бедных южных районах Чикаго со сложной криминогенной обстановкой), "На районе" (о взрослении четырёх весёлых и умных подростков), "Террор" (о застрявшей во льдах экспедиции к северному побережью Канады), "Американская история преступлений" и "Натурал глазами гея".

Напомним, ранее стал известен лучший фильм по версии MTV Movie Awards.

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