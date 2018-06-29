Российские моряки нашли затонувшую подводную лодку времён ВОВ

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Российские моряки нашли затонувшую подводную лодку времён ВОВ

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Фото: ©Flickr/Derek Keats

Сообщается, что советская подводная лодка лежала на ровном киле на глубине 70 метров.

Экипаж морского тральщика "Александр Обухов" обнаружил в Балтийском море затонувшую подводную лодку, погибшую во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Предполагается, что найденная субмарина является советской подводной лодкой С-12. Координаты её гибели удалось установить во время исследования архивных документов.

Стоит отметить, что Балтийский флот, согласно решению Минобороны, ведёт поиск и обследование боевых кораблей ВМФ СССР, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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