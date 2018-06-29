Пошутил. Сообщивший о бомбе в аэропорту Домодедово объяснил свой поступок

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Пошутил. Сообщивший о бомбе в аэропорту Домодедово объяснил свой поступок

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Фото: © РИА "Новости"/Кирилл Каллиников

Мужчина, который во время досмотра в аэропорту Домодедово сообщил о наличии бомбы, объяснил свой поступок шуткой. Как сообщает РИА "Новости", сейчас сотрудниками полиции решается вопрос о привлечении хулигана к ответственности.

Также стало известно, что нарушитель состоит на учёте в психдиспансере.

Как ранее писал Лайф, после инцидента в воздушной гавани были проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности. Никакой угрозы выявлено не было.

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