Пошутил. Сообщивший о бомбе в аэропорту Домодедово объяснил свой поступок

Мужчина, который во время досмотра в аэропорту Домодедово сообщил о наличии бомбы, объяснил свой поступок шуткой. Как сообщает РИА "Новости", сейчас сотрудниками полиции решается вопрос о привлечении хулигана к ответственности.

Также стало известно, что нарушитель состоит на учёте в психдиспансере.

Как ранее писал Лайф, после инцидента в воздушной гавани были проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности. Никакой угрозы выявлено не было.