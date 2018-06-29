В Сургуте продавцы шаурмы устроили массовую драку стульями

Причиной мог стать конфликт между предпринимателями, к которому подключились их подчинённые и друзья.

Более десяти человек приняли участие в потасовке на проспекте Мира в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). По некоторым данным, несколько пострадавших были госпитализированы. Об этом сообщает портал URA.RU.

По данным издания, сотрудники местной точки общепита "Армянская шаурма" сражались с помощью палок и стульев. Причиной драки мог стать конфликт между предпринимателями, к которому подключились их подчинённые и друзья.

Выяснить точные причины конфликта пока не удалось, полиция ведёт расследование.