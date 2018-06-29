Поговорили и уехали. Жена ростовского поджигателя перед пожаром вызывала полицию

В станице Егорлыкской Ростовской области произошёл пожар, в результате которого погибли двое детей, а также беременная 17-летняя девушка. Кроме того, двое взрослых доставлены в больницу. Как сообщает 161.ru, незадолго до произошедшего мать семейства поскандалила со своим сожителем.

Мужчина угрожал сжечь себя и женщину. Испугавшись, она вызвала правоохранителей. Полицейские приехали, провели воспитательную беседу и, как сообщается, уехали.

Отмечается, что вскоре после произошедшего мужчина взял канистру с бензином, разлил его в коридоре и поджёг дом. Из пожара выбрались только взрослые. Дети погибли.

— Зерноградским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя станицы Егорлыкской. Его подозревают в убийстве и покушении на убийство, — сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Галина Гагалаева.