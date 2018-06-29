Постпред РФ в ЕС не видит препятствий для реализации "Северного потока — 2"

Постоянный представитель РФ в Евросоюзе Владимир Чижов не видит "действенных препятствий" для реализации проекта "Северный поток — 2". При этом он согласился, что газопровод можно пустить и в обход Дании.

— На сегодняшний день остаётся одна страна, которая не выдала разрешения, необходимого для строительства этого газопровода, — Дания. Но её можно, в принципе, обойти физически, — приводит слова Чижова РИА "Новости".

Он допускает, что если газопровод будет проложен в обход Дании, то это может привести к небольшому удорожанию проекта и отсрочке в его запуске.

Как уже сообщал Лайф, в Дании собираются задержать строительство проекта "Северный поток — 2".