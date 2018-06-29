Мазал кровью и угрожал порезать на куски. Что пережила россиянка в отеле в Дубае

По возвращении домой россиянка Екатерина Стецюк подробно рассказала матери об уроженце Пакистана, который напал на неё в Дубае. По словам девушки, мучитель вёл себя как маньяк, грозился порезать её на куски и измазал своей кровью.
— Он схватил её за шею, распорол себе ладошку ножом, стал её всю кровью мазать. Потом сказал: "Я сейчас кусками тебя буду вырезать", — пересказывает воспоминания Екатерины её мать в беседе с 360.
Преступник успел сообщить, что русская модель напомнила ему бывшую любовницу. Именно на почве сходства он напал на девушку, планируя изнасиловать и убить.
Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл в марте текущего года. Спасаясь от маньяка, Екатерина выпрыгнула прямо из окна шестого этажа отеля в Дубае. Модель чудом выжила, но получила серьёзные травмы. Девушка заявила на обидчика в полицию, но пострадавшую россиянку саму поместили под стражу из-за встречных обвинений угрожавшего ей мужчины. На родине это стало основанием для того, чтобы заподозрить россиянку в эскорте, но родные и близкие Екатерины категорически это отрицали.
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