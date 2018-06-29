Мазал кровью и угрожал порезать на куски. Что пережила россиянка в отеле в Дубае

Модель Екатерина Стецюк уже вернулась в родной Иркутск, но девушка ещё долго будет вспоминать ночь, когда ей пришлось выпрыгнуть из окна гостиницы, спасаясь от маньяка.

По возвращении домой россиянка Екатерина Стецюк подробно рассказала матери об уроженце Пакистана, который напал на неё в Дубае. По словам девушки, мучитель вёл себя как маньяк, грозился порезать её на куски и измазал своей кровью.

Публикация от Katrin (@black_jack_lady) 11 Окт 2017 в 4:24 PDT

— Он схватил её за шею, распорол себе ладошку ножом, стал её всю кровью мазать. Потом сказал: "Я сейчас кусками тебя буду вырезать", — пересказывает воспоминания Екатерины её мать в беседе с 360.

Преступник успел сообщить, что русская модель напомнила ему бывшую любовницу. Именно на почве сходства он напал на девушку, планируя изнасиловать и убить.

Публикация от Katrin (@black_jack_lady) 7 Окт 2017 в 10:03 PDT

Как уже сообщал Лайф, инцидент произошёл в марте текущего года. Спасаясь от маньяка, Екатерина выпрыгнула прямо из окна шестого этажа отеля в Дубае. Модель чудом выжила, но получила серьёзные травмы. Девушка заявила на обидчика в полицию, но пострадавшую россиянку саму поместили под стражу из-за встречных обвинений угрожавшего ей мужчины. На родине это стало основанием для того, чтобы заподозрить россиянку в эскорте, но родные и близкие Екатерины категорически это отрицали.