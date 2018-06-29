После смерти главы LG холдинг возглавил его приёмный сын

Преемник заявил о планах улучшить все сферы, которым нужны изменения, и создать основы для долгосрочного процветания группы компаний.

Новым гендиректором южнокорейской группы компаний LG Group стал Ку Кванг Му, приёмный сын покойного главы холдинга Ку Бон Му, сообщило в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на итоги собрания акционеров.

— Я планирую приложить усилия для того, чтобы обеспечить рост активов LG, что принесёт выгоду потребителям, уважение людям и создаст условия для правильного управления с моральной точки зрения. Я постараюсь улучшить все сферы, которым нужны изменения, и создать основы для долгосрочного процветания холдинга, — сказал Ку Кванг Му.

По данным агентства, приёмный сын покойного главы LG занял его место по принципу семейной преемственности. Собрание акционеров группы компаний назначило его на пост гендиректора.

Отмечается, что сейчас Ку Квангу Му принадлежит 6,24% акций LG Group, однако после вступления в права наследования он станет главным акционером с пакетом в 11,28% акций. Дяде нового председателя Ку Бон Чжуну принадлежат 7,72%. Управлять холдингом Ку Квангу Му поможет вице-председатель Ха Хюн Хой.

Напомним, о госпитализации в критическом состоянии главы LG Group Ку Бона Му сообщили СМИ в мае этого года. Позже стало известно, что он скончался.