Владимир Путин подписал конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

Президент России Владимир Путин принял предложение Кабинета министров о подписании конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
— Считать целесообразным осуществить подписание конвенции, предусмотренной настоящим распоряжением, на высшем уровне, — говорится в документе.
Распоряжением также разрешается МИД РФ в ходе переговоров о подписании указанной конвенции вносить в её проект, одобренный правительством, изменения, не имеющие принципиального характера.
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