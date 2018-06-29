Владимир Путин подписал конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

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Владимир Путин подписал конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин принял предложение Кабинета министров о подписании конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

— Считать целесообразным осуществить подписание конвенции, предусмотренной настоящим распоряжением, на высшем уровне, — говорится в документе.

Распоряжением также разрешается МИД РФ в ходе переговоров о подписании указанной конвенции вносить в её проект, одобренный правительством, изменения, не имеющие принципиального характера.

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