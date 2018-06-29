Роскомнадзор предупредил телеканал France 24 из-за нарушения закона о СМИ

Роскомнадзор предупредил France 24 о нарушении им закона о СМИ. Сообщение было направлено учредителю зарегистрированного в России телеканала. В ведомстве отмечают, что редакционную деятельность France 24 контролирует иностранное юрлицо. Именно это и нарушает правила закона о СМИ.

Как сообщает РИА "Новости", в направленном письме говорится о недопустимости нарушения российского законодательства. Теперь France 24 должен в кратчайшие сроки принять меры и устранить нарушения, а доказательства направить в Роскомнадзор.

В противном случае будет аннулирована лицензия, а работа французского канала в России — приостановлена.