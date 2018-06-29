Учёные выяснили, после какого возраста риск смерти перестаёт расти

Ранее считалось, что риск увеличивается пропорционально возрасту. Однако последние исследования развеяли данное предположение.

Учёные проанализировали данные о почти четырёх тысячах итальянских долгожителях и пришли к выводу, что риск смерти растёт с годами только до определённого момента. Как сообщает Science, он прекращает расти после 105 лет.

Риск смерти для человека и большинства животных описывается закономерностью, которая известна как распределение Гомпертца. Согласно ей, вероятность смерти с возрастом растёт экспоненциально. Однако со временем стало понятно, что описывается только статистика смертности в возрасте до 80 лет.

Ранее учёные полагали, что риск смерти растёт с возрастом всё время. Позже предполагалось, что на плато данный показатель выходит после 110 лет. Однако, согласно последним исследованиям, риск прекращает расти с каждым годом начиная со 105 лет.

Специалисты пришли также к выводу, что предел продолжительности жизни не достигнут. Они не исключают, что со временем он продолжит отодвигаться.