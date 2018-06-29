На выборах мэра Москвы будет задействовано около четырёх тысяч наблюдателей

В Москве к выборам мэра могут привлечь почти четыре тысячи общественных наблюдателей, рассказал член столичной Общественной палаты Алексей Венедиктов.

— На каждом участке поставят по одному наблюдателю от палаты. В Москве сейчас есть 3,6 тысячи участков, из которых не больше 10% находятся за городом. Исходя из этого, у нас в планах набрать те самые четыре тысячи наблюдателей, — сообщил Венедиктов.

В ходе выборов президента РФ 250 тысяч жителей столицы воспользовались "мобильным избирателем" (механизм, который даёт возможность проголосовать на любом удобном гражданину избирательном участке РФ, а не только по месту постоянной или временной регистрации). Из общего числа 196 тысяч человек зарегистрировались в Московской области.

По словам Венедиктова, основная нагрузка на выборах упадёт на Подмосковье, поэтому ожидается, что число голосов на загородных избирательных участках будет примерно таким же.

Напомним, москвичи будут выбирать мэра в единый день голосования, который состоится 9 сентября.