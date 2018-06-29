Эксперты против фейков. Пенсионная реформа не изменит срока жизни на пенсии

В НИУ ВШЭ подготовили доклад, призванный развенчать миф о сокращении жизни россиянина после получения пенсионного удостоверения в связи с проводимыми реформами.

Эксперты НИУ ВШЭ заявляют, что многие данные о повышении пенсионного возраста некорректно интерпретируются журналистами, поэтому могут создать заблуждения. Полное исследование на эту тему будет представлено в Москве 2 июля. Однако в уже опубликованном анонсе учёные поясняют: увеличение возраста выхода на пенсию не повлияет на срок продолжительности жизни после получения пенсионного удостоверения.

"Главный миф" текущей дискуссии — это обсуждение темы повышения пенсионного возраста в контексте средней продолжительности жизни, которая в 2016 году у мужчин составила 66,5 года, а у женщин — 77,1. На основе этого сравнения журналистами делается вывод о том, что при повышении пенсионного возраста россияне будут работать "до гробовой доски". Эксперты НИУ ВШЭ утверждают, что это неверно.

Согласно демографическому прогнозу на 2030 год, средняя продолжительности жизни россиян ожидается на уровне 80,1 года: 75,8 года — у мужчин, и 83,7 года — у женщин.

Но даже из приведённых оценок вовсе не следует, что по достижении новых пенсионных возрастов женщины проживут только 14 лет, а мужчины и вовсе полтора года.

— Сегодня ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до текущего пенсионного возраста в 60 лет, составляет более 16 лет, а женщин до 55 лет — почти 26 лет, и эти показатели не являются барьерами на пути повышения пенсионного возраста, — говорится в анонсе доклада экспертов.

Учёные обращают внимание и на ещё один фактор. Зачастую главной помехой тому, чтобы дожить до пенсии, является высокая смертность россиян в молодом, трудоспособном возрасте. К слову, этот показатель гораздо выше именно у мужчин.

— Причиной являются такие факторы, как травматизм, пьянство и смертность на дорогах, — приводит ТАСС пояснение одного из авторов доклада, профессора Льва Якобсона. — Но это не тема пенсионного возраста как такового — это тема и нашего образа жизни, и условий труда... Всё это складывается в показатели смертности молодых людей, которые не доживают до пенсии.

Напомним, правительство направило в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Эта реформа позволит, как заявляют в правительстве, каждый год повышать пенсии примерно на тысячу рублей.

Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что пенсии россиян увеличатся в среднем на 12 тысяч рублей уже к следующему году.